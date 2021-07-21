Путин посетит парад в честь Дня ВМФ в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посетит военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который состоится 25 июля.

«Да, президент будет на параде», - сказал журналистам Песков.

Парад в честь Дня Военно-морского флота России пройдет в северной столице в последнее воскресенье июля. В нем примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.

Между тем, празднование Дня ВМФ 25 июля в Севастополе из-за пандемии пройдет по сокращенной программе. Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей, выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений.

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ФОТО: gov.spb.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВМФ РоссииВладимир Путин
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