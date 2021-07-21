Путин посетит парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посетит военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который состоится 25 июля.
«Да, президент будет на параде», - сказал журналистам Песков.
Парад в честь Дня Военно-морского флота России пройдет в северной столице в последнее воскресенье июля. В нем примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.
Между тем, празднование Дня ВМФ 25 июля в Севастополе из-за пандемии пройдет по сокращенной программе. Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей, выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 704 / сут.
Умерли
151 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 584 / сут.
- В Кремле отвергли обвинения в сокрытии информации о заболеваемости COVID-19
- Вирусы возрастом 15 тысяч лет обнаружили в тибетском леднике
- Путин посетит парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
- Летняя Олимпиада 2032 года пройдёт в Австралии
- В Белоруссии предложили ограничить президентство двумя сроками
- В России за сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19
- В Москве 12 судов получили сообщения о минировании
- Экспертиза признала казанского стрелка невменяемым
- В Крыму допустили закрытие туристического сезона из-за COVID-19
- Захарова раскритиковала главу МИД Украины за слова о Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru