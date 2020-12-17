Путин оценил эффективность российской армии

Президент России Владимир Путин рассказал, как изменилась российская армия с 1990-х годов.



«Фундаментальные основы нашей Конституции остались неизменными. В 1993 году она принималась в сложных условиях, в условиях боевых действий в Москве, танки стреляли по парламенту.Теперь другая ситуация: армия стала меньше, но она стала одной из наиболее эффективных в мире», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

