Новости за ночь: У берегов Аляски всплыла российская субмарина

Северное командование ВС США обнаружило, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка.

Как отмечается в заявлении американских военных, они внимательно следят за субмариной. Она находится в международных водах на удалении от территориальных вод США. Американцы подчёркивают, что пока не получали запросов о помощи от российских моряков, но при необходимости готовы её оказать, передаёт RT.

Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте между тем сообщает, что всплывшая субмарина – это атомный подводный крейсер «Омск». По его информации, субмарина участвует в учениях и никакой нештатной ситуации нет.

