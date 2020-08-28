Новости за ночь: У берегов Аляски всплыла российская субмарина
Северное командование ВС США обнаружило, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка.
Как отмечается в заявлении американских военных, они внимательно следят за субмариной. Она находится в международных водах на удалении от территориальных вод США. Американцы подчёркивают, что пока не получали запросов о помощи от российских моряков, но при необходимости готовы её оказать, передаёт RT.
Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте между тем сообщает, что всплывшая субмарина – это атомный подводный крейсер «Омск». По его информации, субмарина участвует в учениях и никакой нештатной ситуации нет.
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