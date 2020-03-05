Новости за ночь: Пятеро военных пострадали при взрыве в Мурманской области

Взрыв произошёл на территории одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области. Представитель Северного флота заявил о пяти пострадавших военнослужащих-контрактниках: они госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Официально сообщается, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности на занятиях. По информации источника РИА Новости, произошёл взрыв имитационного боеприпаса.

По данным некоторых телеграм-каналов, взрыв произошёл при учениях с беспилотниками.

