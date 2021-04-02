Минобороны утвердило облик стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Министерство обороны РФ утвердило окончательый облик бомбардировщика, называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что самолет разрабатывают в ПАО «Туполев». Форма воздушного судна позволяет ему быть менее заметным на радарах.
Также представители Минобороны сообщили, что новых бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит высокую продолжительность полета и дозвуковую скорость.
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