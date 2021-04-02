Минобороны утвердило облик стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Министерство обороны РФ утвердило окончательый облик бомбардировщика, называемого Перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что самолет разрабатывают в ПАО «Туполев». Форма воздушного судна позволяет ему быть менее заметным на радарах.

Также представители Минобороны сообщили, что новых бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит высокую продолжительность полета и дозвуковую скорость.



