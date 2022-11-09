«Колоссальные потери»: Марочко заявил об усилении подразделений ВСУ

ВСУ предпринимают попытки прорвать линию обороны и несут колоссальные потери, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в пресс-центре НСН.

«Ситуация на фронте стабильная, спецоперация продолжается. Противник предпринимает попытки уже на протяжении длительного времени прорвать нашу линию обороны, стабилизируется ситуация с погодными условиями, почти две недели шли дожди. Силы наши достаточны, чтобы сдерживать противника, который усиливает свои подразделения. Противник несет колоссальные потери, только за минувшие сутки наши представители зафиксировали, что уничтожено было до 80 украинских наемников, техника», - рассказал он.

Американские политики хотят посадить Россию на крючок Минских соглашений, упоминая в интервью якобы возможное зимнее перемирие Москвы с Киевом, однако сделать этого не удастся, заявил ранее НСН Андрей Марочко.

