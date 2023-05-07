Пригожин рассказал, что ЧВК «Вагнер» дадут боеприпасы и Суровикина

Пригожин отметил, что «боевое распоряжение» получено впервые с момента участия ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции на Украине.

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Артемовске так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнера" по взаимодействию с Минобороны», - рассказал основатель компании.

Также Пригожин заявил об отказе командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» перейти в другие воинские формирования.

Ранее он сообщил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).