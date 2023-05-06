Военкоры сообщили об усилении российского огня и гибели наемника ВСУ
В районе Кривого Рога и Угледара российские силы увеличили огневой напор. Об этом сообщают российские журналисты в Telegram.
О серии взрывов в Кривом Роге сообщает военкор Юрий Котенок на основе сообщений украинских пабликов.
«Предварительно, поражен один объект в городе», – пишет Котенок.
Россия ввела «очень серьезный огневой контроль всех дорог» в районе Угледара.Военкор Андрей Руденко опубликовал кадры с уничтоженной техникой и военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео солдата ВСУ. На кадрах – уничтоженный российской артиллерией автомобиль, на котором передвигались иностранные боевики. В результате погиб американский наемник ВСУ и ранен австралиец.
Ранее бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Купер Эндрюс погиб в боях под Артемовском (Бахмут). Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью наемника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru