Военкоры сообщили об усилении российского огня и гибели наемника ВСУ

В районе Кривого Рога и Угледара российские силы увеличили огневой напор. Об этом сообщают российские журналисты в Telegram.

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О серии взрывов в Кривом Роге сообщает военкор Юрий Котенок на основе сообщений украинских пабликов.

«Предварительно, поражен один объект в городе», – пишет Котенок.

Россия ввела «очень серьезный огневой контроль всех дорог» в районе Угледара.Военкор Андрей Руденко опубликовал кадры с уничтоженной техникой и военными Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео солдата ВСУ. На кадрах – уничтоженный российской артиллерией автомобиль, на котором передвигались иностранные боевики. В результате погиб американский наемник ВСУ и ранен австралиец.

Ранее бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Купер Эндрюс погиб в боях под Артемовском (Бахмут). Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью наемника.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
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