Пригожин: Задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены

Задачи, поставленные перед бойцами частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) на территории Донецкой Народной республики, выполнены полностью. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его комментарий процитировала пресс-служба в Telegram-канале.

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По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была организована для «перемалывания подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для передышки российской армии и восстановления Вооруженных сил РФ.

«Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила», — приводит слова Пригожина Газета.ru.

По словам основателя ЧВК, вагнеровцы после возвращения из Артемовска солдаты отправятся в тренировочные лагеря для восстановления сил и дополнительной подготовки подразделений. Бойцы будут нести службу «до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции». Пригожин выразил готовность «Вагнера» «незамедлительно» защитить страну.

Накануне, 6 мая, Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).



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ФОТО: пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВКЧВК "Вагнер"

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