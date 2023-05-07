Пригожин: Задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены
Задачи, поставленные перед бойцами частной военной компании «Вагнер» в Артемовске (Бахмуте) на территории Донецкой Народной республики, выполнены полностью. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его комментарий процитировала пресс-служба в Telegram-канале.
По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была организована для «перемалывания подразделений» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для передышки российской армии и восстановления Вооруженных сил РФ.
«Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила», — приводит слова Пригожина Газета.ru.
По словам основателя ЧВК, вагнеровцы после возвращения из Артемовска солдаты отправятся в тренировочные лагеря для восстановления сил и дополнительной подготовки подразделений. Бойцы будут нести службу «до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции». Пригожин выразил готовность «Вагнера» «незамедлительно» защитить страну.
Накануне, 6 мая, Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru