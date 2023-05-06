Стало известно о штурме последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске
6 мая 202316:31
Бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.
Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 281 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 612 / сут.
- В небе над Крымом сбили украинскую ракету
- МВД: На карусели в Оренбурге пострадали около 20 человек
- Стало известно о штурме последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске
- СМИ: Внешний долг по отношению к ВВП в России снизился до минимальных 16,6%
- Минобороны РФ: В Россию из плена вернули троих военных летчиков
- «Спланированный теракт». В России за покушение на писателя и политика обещают возмездие
- В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
- В Белгороде рассказали о подробностях обстрела Шебекино
- Пригожин связался с «Ахмат» для передачи позиций в Бахмуте
- Раненого Прилепина везут в Москву?
6 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru