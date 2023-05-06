Стало известно о штурме последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооружённых сил Украины в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Кадыров готов заменить Пригожина: ЧВК «Вагнер» уходит из Бахмута, «Ахмат» рвется в бой

Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУЧВКЧВК "Вагнер"

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