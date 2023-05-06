Стало известно о штурме последнего укрепрайона ВСУ в Артемовске

Журналисты сообщают, что украинские военные при отступлении к окраинам на западе города подрывают здания.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что начал связываться с чеченским подразделением «Ахмат», которое, как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, готово сменить «музыкантов» в Артемовске (Бахмуте).