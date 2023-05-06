Пригожин: Для взятия Артемовска осталось штурмануть 2,5 километра

«В Бахмуте осталось два с половиной километра приблизительно штурмануть, и город будет взят. <...> Противник подтягивает ежедневно от 400 до 600 человек», — отметил Пригожин.

По словам основателя «Вагнера», ВСУ каждый день теряют примерно столько же солдат убитыми. Как отметил Пригожин, бойцы ЧВК работают четко и слаженно. Противник, в свою очередь, «не жалеет артиллерийских боеприпасов», у украинских военных появилось достаточное количество иностранной бронетехники и беспилотников.

«Противник хорошо оснащен, хорошо обучен, действует слаженно и сопротивляется достойно», — подчеркнул основатель «Вагнера».

Пригожин добавил, что ЧВК продолжает действовать в Артемовске, и назвал населенный пункт «Вагнерлендом».

