Армия и флот

Ирак купит у России С-400

15 мая16:56

Правительство Ирака сообщило о принятии решения о закупке зенитных ракетных систем С-400 у России, сообщает Утро.ру. Об этом сообщил посол государства в Москве Хайдар Мансур Хади на встрече с журналистами, которая состоялась сегодня, 15 мая.

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Он уточнил, что на данный момент дата сделки неизвестна из-за отсутствия дорожной карты.

Незадолго до этого телеканал CNBC сообщал, что о замене американской техники на  зенитные ракетные комплексы С-400 задумались около 13 стран. В том числе, в список попали Индия, Турция и Саудовская Аравия.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН рассказал, почему Вашингтон угрожает Индии санкциями за покупку российских С-400 и почему в Нью-Дели эти угрозы игнорируют. 

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ТЕГИ:С-400ИракРоссия

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