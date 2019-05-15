Ирак купит у России С-400
Правительство Ирака сообщило о принятии решения о закупке зенитных ракетных систем С-400 у России, сообщает Утро.ру. Об этом сообщил посол государства в Москве Хайдар Мансур Хади на встрече с журналистами, которая состоялась сегодня, 15 мая.
Он уточнил, что на данный момент дата сделки неизвестна из-за отсутствия дорожной карты.
Незадолго до этого телеканал CNBC сообщал, что о замене американской техники на зенитные ракетные комплексы С-400 задумались около 13 стран. В том числе, в список попали Индия, Турция и Саудовская Аравия.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН рассказал, почему Вашингтон угрожает Индии санкциями за покупку российских С-400 и почему в Нью-Дели эти угрозы игнорируют.
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