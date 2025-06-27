Главы Минобороны Индии и России обсудили поставки С-400 в сжатые сроки
Индия и Россия обсудили поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и закупку военной техники в сжатые сроки. Об этом сообщили в индийском министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, ранее в китайском Циндао прошла встреча министров обороны двух стран Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова. Индийская сторона назвала ее «одной из самых важных» на фоне антитеррористической операции «Синдур» и «вытекающей из этого необходимости наращивания оборонного производства».
«Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», - указали в министерстве.
Сингх и Белоусов углубленно обсудили ряд вопросов, касающихся текущей геополитической ситуации, трансграничного терроризма, двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
Ранее стало известно, что армия Индии применяет ЗРК С-400 для отражения воздушных угроз на границе с Пакистаном, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru