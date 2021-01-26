Глава Минобороны Армении призвал усилить военное сотрудничество с РФ
Военное сотрудничество Армении и России необходимо углубить, заявил глава Минобороны республики Вагаршак Арутюнян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Отмечается, что министр подчеркнул также необходимость совместной работы государств в области противовоздушной обороны и назвал «одним из лучших примеров взаимодействия» охрану воздушных границ Армении.
Во вторник Арутюнян в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ посетил одно из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС.
По данным пресс-службы Минобороны, министр побывал в объединённом командном пункте ПВО и авиации, откуда силы Армении и расположенной в республике российской 102 военной базы ведут дежурство по охране воздушных границ страны.
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