Глава Минобороны Армении призвал усилить военное сотрудничество с РФ

Военное сотрудничество Армении и России необходимо углубить, заявил глава Минобороны республики Вагаршак Арутюнян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что министр подчеркнул также необходимость совместной работы государств в области противовоздушной обороны и назвал «одним из лучших примеров взаимодействия» охрану воздушных границ Армении.

Во вторник Арутюнян в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ посетил одно из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС.

По данным пресс-службы Минобороны, министр побывал в объединённом командном пункте ПВО и авиации, откуда силы Армении и расположенной в республике российской 102 военной базы ведут дежурство по охране воздушных границ страны.

