Швеция отметила превосходство Москвы в случае масштабного конфликта

Отмечается, что Москвы будет иметь преимущественно, особенно на земле. Как сообщил ответственный редактор доклада Кристер Паллин, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум несколько месяцев. Отмечается, что страны, входящие в Альянс, проводят недостаточно учений.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в издании Defence 24 предположил, что Российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.

