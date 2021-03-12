Швеция отметила превосходство Москвы в случае масштабного конфликта

Шведские эксперты признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от страны, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020».

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Отмечается, что Москвы будет иметь преимущественно, особенно на земле. Как сообщил ответственный редактор доклада Кристер Паллин, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум несколько месяцев. Отмечается, что страны, входящие в Альянс, проводят недостаточно учений.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в издании Defence 24 предположил, что Российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.

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ФОТО: rostec.ru
ТЕГИ:ВойнаНАТОШвеция
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