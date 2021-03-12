Швеция отметила превосходство Москвы в случае масштабного конфликта
Шведские эксперты признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от страны, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020».
Отмечается, что Москвы будет иметь преимущественно, особенно на земле. Как сообщил ответственный редактор доклада Кристер Паллин, для того, чтобы США смогли прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум несколько месяцев. Отмечается, что страны, входящие в Альянс, проводят недостаточно учений.
Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак в издании Defence 24 предположил, что Российская армия сможет отбить все атаки НАТО по Калининграду и захватит страны Балтии в течение двух-четырех дней.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Швеция отметила превосходство Москвы в случае масштабного конфликта
- Песков сообщил о росте атак на сайт Кремля
- The Wall Street Journal: власти Китая оштрафуют Alibaba на рекордную сумму
- ВОЗ изучает данные об отказе европейцев от вакцины AstraZeneca
- Пушков рассказал о стратегии США в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru