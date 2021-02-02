Эпидемиолог предрек новую вспышку COVID-19 весной

Очередная вспышка коронавируса в России может начаться весной. Об этом заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

Он полагает, что всплеск заболевания произойдет в конце марта-начале апреля вместе с потеплением. Эпидемиолог сообщил об этом в эфире телеканала «Россия-24».

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Лисицын добавил, что сократить уровень заболеваемости поможет лишь массовая вакцинация, пишет «Газета.ру».

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и предложил другой способ защиты от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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