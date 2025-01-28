«Ядерный шантаж»: Киев нацелен на Курскую АЭС, ВС РФ движутся к границам ДНР

По данным министерства, часть украинских военных оставили населенный пункт, другая – сдалась в плен.

НАСТУПЛЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа прошлого года. В декабре ВС РФ отбили у ВСУ Новоивановку. В январе 2025 года Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль 801 квадратный километр территории региона – 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ.

Военное ведомство отмечало, что всего за время сражений в Курской области ВСУ потеряли свыше 55 190 боевиков и 321 танк.

По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» за 28 января, российские войска давят на оборону ВСУ в Курской области, продвижения даются тяжело. Отмечается, что украинские военные продолжают подтягивать резервы, вводя в бой свежие силы.

Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что Вооруженным силам Украины не было никакого смысла заходить в Курскую область. Он выразил уверенность, что противник будет выбит с российских территорий, но не стал называть дату, когда это произойдет. Президент объяснял, если он назовет сроки, армия начнет торопиться, что может привести к росту потерь.

Ряд военкоров и чиновников предупреждают, что руководство Украины до сих пор не намерено отказываться от идеи захватить Курскую АЭС для перехода к ядерному шантажу. Сенатор от региона Алексей Кондратьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что именно для этого ВСУ начали наступление на Курскую область.

«Пока Запад вкладывает деньги в этот процесс, никто не спрашивает мнения ни президента Украины Владимира Зеленского, ни тем более его подчиненных или украинских солдат. А люди, готовые воевать в том числе террористическими методами, будут применять их до конца. Целью этой операции был захват Курской АЭС, чтобы перейти к ядерному шантажу. Руководство Украины от этой цели не отказывается», - сказал Кондратьев.