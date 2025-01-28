«Ядерный шантаж»: Киев нацелен на Курскую АЭС, ВС РФ движутся к границам ДНР
Сенатор от Курской области Кондратьев заявил, что руководство Украины до сих пор не намерено отказываться от идеи захватить Курскую АЭС. ВС РФ выбивают ВСУ из Курщины и подходят к границам Днепропетровской области.
Минобороны РФ опубликовало кадры из села Николаево-Дарьино в Курской области. На видео военный говорит, что бои за населенный пункт продолжались примерно трое суток. Ведомство отчиталось о его взятии под контроль днем 27 января.
Николаево-Дарьино находится в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость. В Минобороны рассказали, что село было взято под контроль после того, как российские военные, улучшив положение по переднему краю и форсировав реку, нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) и пошли на штурм малыми группами.
По данным министерства, часть украинских военных оставили населенный пункт, другая – сдалась в плен.
НАСТУПЛЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бои с украинской армией в Курской области продолжаются с 6 августа прошлого года. В декабре ВС РФ отбили у ВСУ Новоивановку. В январе 2025 года Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль 801 квадратный километр территории региона – 63,2% от первоначально захваченной соединениями ВСУ.
Военное ведомство отмечало, что всего за время сражений в Курской области ВСУ потеряли свыше 55 190 боевиков и 321 танк.
По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» за 28 января, российские войска давят на оборону ВСУ в Курской области, продвижения даются тяжело. Отмечается, что украинские военные продолжают подтягивать резервы, вводя в бой свежие силы.
Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что Вооруженным силам Украины не было никакого смысла заходить в Курскую область. Он выразил уверенность, что противник будет выбит с российских территорий, но не стал называть дату, когда это произойдет. Президент объяснял, если он назовет сроки, армия начнет торопиться, что может привести к росту потерь.
Ряд военкоров и чиновников предупреждают, что руководство Украины до сих пор не намерено отказываться от идеи захватить Курскую АЭС для перехода к ядерному шантажу. Сенатор от региона Алексей Кондратьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что именно для этого ВСУ начали наступление на Курскую область.
«Пока Запад вкладывает деньги в этот процесс, никто не спрашивает мнения ни президента Украины Владимира Зеленского, ни тем более его подчиненных или украинских солдат. А люди, готовые воевать в том числе террористическими методами, будут применять их до конца. Целью этой операции был захват Курской АЭС, чтобы перейти к ядерному шантажу. Руководство Украины от этой цели не отказывается», - сказал Кондратьев.
По данным Telegram-канала «Win/Win» на 27 января, на театре военных действий Украины снижается интенсивность, среди главных причин – скорое падение Покровска, Часов Яра и их переход под контроль ВС РФ.
«Вся активность переходит в Курскую область. Ее нужно очистить и выйти на конституционные границы ЛДНР, не допустив ошибок и не дав повода для любых информационных побед ВСУ», - говорится в сообщении.
ВЫХОД К ГРАНИЦАМ ДНР
Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой народной республике. Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что продолжается зачистка Великой Новоселки и окрестностей. Западнее Курахово российские войска ведут бои за Дачное, а северо-западне – за Андреевку. На Покровском участке есть очередные тактические успехи.
«В Дзержинске идут ожесточенные бои за последние узлы обороны ВСУ, украинцы держаться за город изо всех сил, но в ближайшие дни будут выбиты из него полностью», - говорится в сообщении.
По данным канала, на Часовоярском направлении продолжаются штурмовые действия российских войск в городской черте, есть очередные тактические успехи. В свою очередь на Запорожском фронте продолжаются в основном позиционные бои.
Глава ДНР Денис Пушилин 13 января сообщал телеканалу «Россия 24», что российской армии осталось преодолеть примерно семь километров до западной границы Донецкой народной республики. Он отмечал, что количество километров приблизительное, поскольку линия фронта меняется.
В свою очередь позднее, 25 января, командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик сообщил РИА Новости, что войска РФ в Украине находятся в пяти километрах от границ Днепропетровской области.
«Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область», - сказал военный.
Комроты также отметил, что российские войска продвигаются на Константинопольском направлении и тем самым «зажимают» в котле украинских военных, которые сейчас остановились в районе населенного пункта Дачное, находящегося южнее Курахово.
Ранее Владимир Зеленский назначил командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководить группировкой войск «Хортица» на Донецком направлении. Это назначение произошло после взятия ВС РФ Великой Новоселки – последнего крупного рубежа обороны и логистического узла ВСУ на Южнодонецком направлении, передает «Радиоточка НСН».
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