Пушилин: ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении

По его словам, в последние дни они пытались исключить все возможности логистики противника там. Также он указал на ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении.

Глава ДНР также уточнил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.

Ранее Пушилин рассказал, что российским военным до выхода к границе ДНР с Днепропетровской областью остается около семи километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

