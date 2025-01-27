Пушилин: ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ на Красноармейском направлении
Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в последние дни они пытались исключить все возможности логистики противника там. Также он указал на ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении.
Глава ДНР также уточнил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.
Ранее Пушилин рассказал, что российским военным до выхода к границе ДНР с Днепропетровской областью остается около семи километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru