СМИ: Наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке

По данным издания, после освобождения города Дзержинска российская армия может подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.

Также военные РФ могут нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить войска Украины в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.

Ранее ВС РФ освободили Константиновку, Новожеланное и Синьковку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

