СМИ: Наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке

Наступление армии России создает угрозу для крупного укрепрайона Вооруженных сил Украины, который включает в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, сообщает Daily Express.

Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР

По данным издания, после освобождения города Дзержинска российская армия может подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.

Также военные РФ могут нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить войска Украины в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.

Ранее ВС РФ освободили Константиновку, Новожеланное и Синьковку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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