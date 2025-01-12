СМИ: Наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке
Наступление армии России создает угрозу для крупного укрепрайона Вооруженных сил Украины, который включает в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, сообщает Daily Express.
По данным издания, после освобождения города Дзержинска российская армия может подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.
Также военные РФ могут нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить войска Украины в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.
Ранее ВС РФ освободили Константиновку, Новожеланное и Синьковку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru