Сырский назвал Покровское направление одним из самых сложных
Главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что Покровское направление явление одним из сложнейших для ВСУ на протяжении нескольких месяцев.
По его словам, украинская армия осуществляет подготовку ко всем дальнейшим вариантам развития событий.
Сырский добавил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жесткий характер. По его словам, российская армия превосходит ВСУ в первую очередь численностью.
Ранее Сырский заявил, что одной из главных задач ВСУ в Курской области является нанесение урона армии России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru