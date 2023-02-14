Экс-советник Кучмы предрек свержение Зеленского после потери Артемовска

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Артемовска приведет к волне народного недовольства, что может грозить свержением украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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По его словам, Зеленскому не удастся «выскочить», если произойдет окружение ВСУ в Артемовске. Соскин указал, что сегодня украинский президент находится в крайне трудном положении. Так, объяснил он, войска России продвигаются вперед, когда внутри Украины продолжает расти недовольство политикой властей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не исключают, что Вооруженные силы Украины могут отступить из Артемовска. Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать Киев, передает НСН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:РоссияУкраина
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