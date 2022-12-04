Зеленский рассказал, какое направление самое «горячее и болезненное»

Командиры Украины в своих докладах постоянно называют донецкое направление самыми «горячими и болезненными», сообщил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

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«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», — сказал Зеленский.

Ранее военные корреспонденты в Telegram-канале «Русской Весны» разместили видеоматериалы последствий жестоких боев Вооруженных сил России (ВС РФ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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