Зеленский рассказал, какое направление самое «горячее и болезненное»

«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут (Артемовск), Соледар - сейчас, как и раньше самые горячие и болезненные», — сказал Зеленский.

Ранее военные корреспонденты в Telegram-канале «Русской Весны» разместили видеоматериалы последствий жестоких боев Вооруженных сил России (ВС РФ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

