Полковник в отставке: Артемовск и Соледар являются ключевыми точками обороны ВСУ
Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук объяснил ценность Артемовска (Бахмут) и Соледара для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «МК».
По его словам, переход данных населенных пунктов под контроль российских военных нарушает устойчивость ВСУ на краматорском оборонительном рубеже.
Если российские войска возьмут штурмом Соледар, а вслед за ним Бахмут (Артемовск), то они выйдут на третью, главную полосу обороны противника, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации, рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом отступлении украинских военных из Соледара, которое хотели сделать незаметным для других подразделений, в том числе польских наемников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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