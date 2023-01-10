Полковник в отставке: Артемовск и Соледар являются ключевыми точками обороны ВСУ

Если российские войска возьмут штурмом Соледар, а вслед за ним Бахмут (Артемовск), то они выйдут на третью, главную полосу обороны противника, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации, рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом отступлении украинских военных из Соледара, которое хотели сделать незаметным для других подразделений, в том числе польских наемников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

