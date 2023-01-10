Полковник в отставке: Артемовск и Соледар являются ключевыми точками обороны ВСУ

Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук объяснил ценность Артемовска (Бахмут) и Соледара для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «МК».

По его словам, переход данных населенных пунктов под контроль российских военных нарушает устойчивость ВСУ на краматорском оборонительном рубеже.

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Если российские войска возьмут штурмом Соледар, а вслед за ним Бахмут (Артемовск), то они выйдут на третью, главную полосу обороны противника, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации, рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом отступлении украинских военных из Соледара, которое хотели сделать незаметным для других подразделений, в том числе польских наемников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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