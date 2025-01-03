Житель деревни Обеста в Курской области погиб из-за атаки беспилотника ВСУ

По его словам, в результате атаки погиб 63-летний житель населённого пункта, который трудился разнорабочим на агрофирме «Рыльская».

«Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шёл по дороге. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал Хинштейн.

Он также добавил, что деревня Обеста входит в «серую зону» приграничья, нахождение в которой «влечёт прямую угрозу для жизни и здоровья».

Ранее Хинштейн заявил, что ночью 1 января 2025 года Вооружённые силы Украины совершили ракетную атаку по Беловскому району в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

