Житель деревни Обеста в Курской области погиб из-за атаки беспилотника ВСУ
Украинский беспилотник атаковал деревню Обеста Рыльского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате атаки погиб 63-летний житель населённого пункта, который трудился разнорабочим на агрофирме «Рыльская».
«Трагедия произошла рядом с его домом, когда он шёл по дороге. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - написал Хинштейн.
Он также добавил, что деревня Обеста входит в «серую зону» приграничья, нахождение в которой «влечёт прямую угрозу для жизни и здоровья».
Ранее Хинштейн заявил, что ночью 1 января 2025 года Вооружённые силы Украины совершили ракетную атаку по Беловскому району в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru