До Днепра не дойдёт? Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского
Российские власти не хотят допустить, чтобы напряженность в Донбассе переросла в боевые действия. В противном случае Москве придётся официально вступить в войну, предупреждают эксперты.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На повестке была ситуация в Донбассе и Белоруссии, в Сирии и Ливии, политики также коснулись в разговоре дела Алексея Навального и обсудили возможные поставки российского препарата от COVID-19 «Спутник V» в страны ЕС.
Встреча проходила дистанционно, в формате видеоконференции. Путин указал на эскалацию конфликта в Донбассе, начатую украинской стороной. По его словам, Киев «фактически отказался» от следования режиму прекращения огня. При этом все стороны подтвердили дальнейшую приверженность Минским договоренностям, принятым в 2015 году.
Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что переговоры Путина, Макрона и Меркель без президента Украины Владимира Зеленского – это «верное решение». По его словам, участие Киева в переговорах ничего не дает, так как обсуждается не только Донбасс, вдобавок Украина не выполняет свои обязательства. «Ее роль - деструктивная. Без нее лучше», - добавил он.
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу (ТГК), первый президент Украины Леонид Кравчук причиной невыполнения Минских соглашений традиционно называет нежелание России признавать себя участником конфликта в Донбассе.
«Министр иностранных дел Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде говорит, что Киев полностью выполняет "нормандские соглашения". Германия, Франция, главы МИД G7 заявляют, что Россия не является посредником, она — сторона конфликта. А полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов утверждает, что Россия — не участник конфликта, а посредник. Таким образом, в минском формате у нас получается два посредника: ОБСЕ и Россия. И с кем я должен вести разговор о прекращении конфликта в Донбассе? Россия хочет, чтобы мы вели разговор с ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. НСН), но они решений не принимают. Как дальше действовать? Кому мне верить? Если бы Россия захотела мира — мы сели бы за стол и договорились с ней. Москва же говорит — "нет, вы договариваетесь с ОРДЛО"», — заявил Кравчук телеграм-каналу «Радиоточка НСН».
Политолог Марат Баширов в своем Telegram назвал целью переговоров главы России с Макроном и Меркель ослабление напряженности на Донбассе.
«Президент Путин добился своего и вероятность войны на Донбассе серьезно уменьшается. Без хотя бы молчаливого согласия Франции и Германии, Киеву и Вашингтону (с Лондоном на подхвате) сложновато будет получить общую поддержку НАТО в вопросе атаки на ЛДНР. Развилка простая: атака - вмешательство России и откат границы ЛДНР до Днепра или статус - кво», - отметил он.
В последние дни в Донбассе происходит почти ежедневное нарушение режима «тишины», предусмотренного Минскими соглашениями. По сообщениям представителей народной милиции ЛНР, участники «Правого сектора» (организация запрещена в России и признана экстремистской) приехали к линии соприкосновения на контролируемой Киевом территории Донбасса. Они разместили блокпост для досмотра личного автотранспорта и документов местных жителей и стали вербовать информаторов.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что без масштабной поддержки России республики Донбасса продержатся несколько дней.
«Речи о провокациях нет, украинская армия готовится к наступлению и "Правый сектор" готовится в нем участвовать. Насчет провокаций – там каждый день обстрелы, каждый, в том числе тяжелой артиллерией, которой у "Правого сектора" нет. Но нашим СМИ удобно считать, что провокации проводит только "Правый сектор"», - заявил Стрелков, добавляя, что наступление украинской армии может начаться примерно в середине апреля.
При серьезном обострении в Донбассе России придется полноценно участвовать в конфликте, предупредил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«В ситуации обострения в Донбассе эволюция, которую уже претерпела украинская армия, вынудит российскую армию вмешиваться под своим лицом. Без "ихтамнетов" и "вежливых людей", а реально вводить со своей физиономией батальонно-тактические группы с авиацией, с тяжелой артиллерией, с ракетными системами, ПВО и так далее, и тому подобное. Это надо учитывать. Нас не должна заботить болтовня главкома ВСУ Хомчака про вступление в НАТО, нас должна заботить та реальная эволюция, которую проделывают украинские вооруженные силы», - отметил он.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистам выразил надежду, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия. «Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», - сказал представитель Кремля.
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