До Днепра не дойдёт? Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На повестке была ситуация в Донбассе и Белоруссии, в Сирии и Ливии, политики также коснулись в разговоре дела Алексея Навального и обсудили возможные поставки российского препарата от COVID-19 «Спутник V» в страны ЕС.

Встреча проходила дистанционно, в формате видеоконференции. Путин указал на эскалацию конфликта в Донбассе, начатую украинской стороной. По его словам, Киев «фактически отказался» от следования режиму прекращения огня. При этом все стороны подтвердили дальнейшую приверженность Минским договоренностям, принятым в 2015 году.

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что переговоры Путина, Макрона и Меркель без президента Украины Владимира Зеленского – это «верное решение». По его словам, участие Киева в переговорах ничего не дает, так как обсуждается не только Донбасс, вдобавок Украина не выполняет свои обязательства. «Ее роль - деструктивная. Без нее лучше», - добавил он.