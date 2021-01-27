Досрочные выборы? Что даст Зеленский Украине вместо российской вакцины

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН выразил сомнение в профпригодности Кулебы.

«Дурак этот Кулеба, что еще сказать. Он много глупых заявлений сделал в последнее время. Человек не на месте, забывает, что, помимо пропагандистских вопросов, есть вопросы безопасности и здоровья собственных граждан. Человек просто не на своем месте», - отметил Азаров.

На Украине даже собирали подписи под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса. Для того, чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо 25 тысяч подписей. Ранее он заявил, что украинцам невозможно объяснить, что «когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России».

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, как относится к решению властей Украины отказаться от российской вакцины.



«Вакцину надо закупать там, где скажут специалисты. Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.

При этом ставший российским Крым и Украину в последнее время сравнивают всё чаще и по другим поводам. Например, сообщалось, что жители Харьковской области возмутились более высокими пенсиями в Крыму, чем на Украине. Мужчина по имени Михаил позвонил в эфир передачи телеканала «Наш» и заявил, что в Крыму пенсии в несколько раз выше украинских, а коммунальный услуги в десятки раз ниже. В доказательство позвонивший привел в пример своего брата, который живет в Крыму и получает пенсию в восемь раз больше. Телезритель обвинил украинские власти в геноциде народа, добавив что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать из-за того, что их фактически «выдавили» из страны.

По мнению журналистов, всё это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Уже сейчас его рейтинг среди граждан упал до 19,8%, а его партия «Слуга народа» опустилась на четвертое место в парламентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН назвал основные причины, по которым 73% голосов поддержки Зеленский испарились.