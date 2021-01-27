Досрочные выборы? Что даст Зеленский Украине вместо российской вакцины
Ситуацию на Украине всё чаще сравнивают с обстановкой в российском Крыму. Начавшаяся на полуострове вакцинация - фактор не в пользу Зеленского, рейтинг которого и так продолжает падать.
Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже началась вакцинация, пишет американское агентство Bloomberg. Также подчеркивается, что при поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из тех стран Европы, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионному населению, поскольку заказанные правительством дозы вакцин либо не утверждены, либо не прибыли в страну», — говорится в материале.
В то же время против применения на Украине российской вакцины от COVID-19 высказывался глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, пропагандистские возможности вакцины «Спутник V», разработанной российским НИЦ имени Гамалеи, «намного превышают его реальные возможности и эффективность». Кулеба заявил, что окончательных результатов исследований «Спутника V» нет, и это является медицинским показателем.
Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН выразил сомнение в профпригодности Кулебы.
«Дурак этот Кулеба, что еще сказать. Он много глупых заявлений сделал в последнее время. Человек не на месте, забывает, что, помимо пропагандистских вопросов, есть вопросы безопасности и здоровья собственных граждан. Человек просто не на своем месте», - отметил Азаров.
На Украине даже собирали подписи под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса. Для того, чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо 25 тысяч подписей. Ранее он заявил, что украинцам невозможно объяснить, что «когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России».
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, как относится к решению властей Украины отказаться от российской вакцины.
«Вакцину надо закупать там, где скажут специалисты. Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.
При этом ставший российским Крым и Украину в последнее время сравнивают всё чаще и по другим поводам. Например, сообщалось, что жители Харьковской области возмутились более высокими пенсиями в Крыму, чем на Украине. Мужчина по имени Михаил позвонил в эфир передачи телеканала «Наш» и заявил, что в Крыму пенсии в несколько раз выше украинских, а коммунальный услуги в десятки раз ниже. В доказательство позвонивший привел в пример своего брата, который живет в Крыму и получает пенсию в восемь раз больше. Телезритель обвинил украинские власти в геноциде народа, добавив что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать из-за того, что их фактически «выдавили» из страны.
По мнению журналистов, всё это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Уже сейчас его рейтинг среди граждан упал до 19,8%, а его партия «Слуга народа» опустилась на четвертое место в парламентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН назвал основные причины, по которым 73% голосов поддержки Зеленский испарились.
«Он обещал прекратить войну – не прекратил. Минские соглашения не реализованы. Клятвенно обещал снижать тарифы – они растут. Обещал заниматься экономикой – при нем многие предприятия окончательно потеряли свои возможности. Обещал защитить страну от внешнего влияния – в итоге сам попал под него. Свидетельством тому служат его речи в MI-6 в Великобритании. Народ посмотрел на это и выдал президенту «красную карточку». Антирейтинг Зеленского внутри страны – около 60%. Люди его ненавидят. Он так стремительно пришел к власти, что люди так и не пожили при Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играл роль президента – прим. НСН)», - объяснил политик.
Олейник уверен, что в 2021 году на Украине пройдут досрочные выборы.
«Но я не верю, что они будут честными. Сейчас многие украинские политики хотят попасть на прием к новому президенту США Джо Байдену. Среди них мэр Киева Виталий Кличко, он по-честному избрался в столице Украины. В очереди к Байдену будет стоять бывший премьер-министр Арсений Яценюк, но не думаю, что он метит в президенты Украины. Возможно, будут и новые лица, но люди уже в шоке от происходящего», - отметил собеседник НСН.
Между тем, согласно данным опроса Киевского международного института социологии, «Оппозиционная платформа – За жизнь» лидирует в парламентском рейтинге. Если бы выборы проходили во второй половине января, то партию поддержали бы 23,1% избирателей. Однако Олейник считает, что ОПЗЖ не дадут получить большинство в Раде.
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