«Люди ненавидят Зеленского». На Украине назвали преемника действующего президента

«Он обещал прекратить войну – не прекратил. Минские соглашения не реализованы. Клятвенно обещал снижать тарифы – они растут. Обещал заниматься экономикой – при нем многие предприятия окончательно потеряли свои возможности. Обещал защитить страну от внешнего влияния – в итоге сам попал под него. Свидетельством тому служат его речи в MI-6 в Великобритании. Народ посмотрел на это и выдал президенту «красную карточку». Антирейтинг Зеленского внутри страны – около 60%. Люди его ненавидят. Он так стремительно пришел к власти, что люди так и не пожили при Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играл роль президента – прим. НСН)», - объяснил политик.

Олейник уверен, что в 2021 году на Украине пройдут досрочные выборы.

«Но я не верю, что они будут честными. Сейчас многие украинские политики хотят попасть на прием к новому президенту США Джо Байдену. Среди них мэр Киева Виталий Кличко, он по-честному избрался в столице Украины. В очереди к Байдену будет стоять бывший премьер-министр Арсений Яценюк, но не думаю, что он метит в президенты Украины. Возможно, будут и новые лица, но люди уже в шоке от происходящего», - отметил собеседник НСН.

Между тем, согласно данным опроса Киевского международного института социологии, «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) лидирует в парламентском рейтинге. Если бы выборы проходили во второй половине января, то партию поддержали бы 23,1% избирателей. Однако Олейник считает, что ОПЗЖ не дадут получить большинство в Раде.

«Если бы были честные выборы, то я бы согласился. Но такого не будет. Даже если ОПЗЖ выиграет, она не получит большинства в Верховной раде. Партии нужны партнеры, а объединяться не с кем. Но ведь выборы – это не Олимпиада, где главное участие. Здесь главное – победить по всем статьям», - заключил он.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что рейтинг партии подкосило даже не повышение тарифов, а карантин.

