Стоимость забронированных туров из России в Турцию на июнь составляет 25 млрд рублей

Общая стоимость забронированных на июнь туров из России в Турцию составляет как минимум 25 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, в апреле-мае уже было отменено или перенесено полмиллиона туров.

Он подчеркнул, что 65% россиян не меняют туры в Турцию, а переносят на будущие даты.

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Горин подчеркнул, что есть надежда открытия популярного направления после 21 июня, но никаких гарантий нет.

Ранее стало известно, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией до 21 июня включительно, несмотря на предложение министра туризма этой страны возобновить полеты в курортные регионы. При этом с 10 июня возобновляются полеты в курортную Хорватию и ряд других стран, а количество рейсов из Москвы в столицу Египта вырастет до семи в неделю

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмАвиасообщениеТурция
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