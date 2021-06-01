Стоимость забронированных туров из России в Турцию на июнь составляет 25 млрд рублей

Общая стоимость забронированных на июнь туров из России в Турцию составляет как минимум 25 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, в апреле-мае уже было отменено или перенесено полмиллиона туров.

Он подчеркнул, что 65% россиян не меняют туры в Турцию, а переносят на будущие даты.