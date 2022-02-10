Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой

Кремль будут ориентироваться на официальную информацию Международного олимпийского комитета по поводу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, скандал устроили те, кто не обладал достоверной информацией.

«Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», - резюмировал Песков.

Валиева выиграла золотые медали Олимпиады в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Однако церемония награждения призеров была дважды перенесена. В МОК объяснили это необходимостью «юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев».

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Позднее издание Inside the Games утверждало, ссылаясь на анонимные источники, что задержка связана с допинг-пробой 15-летней Валиевой. Сегодня она вышла на тренировку в Столичном дворце спорта Пекина перед индивидуальным турниром.

Сегодня руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс официально заявил, что не станет комментировать информацию о допинг-пробе Валиевой, и назвал эти данные «слухами». Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что все спортсмены российской сборной продолжают участие в Играх.

Женщины в Пекине представят короткую программу 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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