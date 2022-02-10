Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой

Кремль будут ориентироваться на официальную информацию Международного олимпийского комитета по поводу допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, скандал устроили те, кто не обладал достоверной информацией.

«Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», - резюмировал Песков.

Валиева выиграла золотые медали Олимпиады в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Однако церемония награждения призеров была дважды перенесена. В МОК объяснили это необходимостью «юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев».