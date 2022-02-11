МОК опротестует решение об отмене отстранения Валиевой на ОИ-2022
Международный олимпийский комитет (МОК) опротестует решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене отстранения от соревнований российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Ранее стало известно, что в декабрьской допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим РУСАДА временно отстранило фигуристку. Однако Валиева опротестовала решение агентства, и 9 февраля запрет на участие в соревнованиях был снят.
«МОК подал апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд - НСН) на решение о снятии временного отстранения. Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», — цитирует РИА Новости сообщение ITA.
Выездная панель CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля, пишет Газета.ру.
Между тем, несмотря на допинг-скандал, Камила Валиева в пятницу вышла на утреннюю тренировку перед личными соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Пекине, отмечает телеканал «360».
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