МОК опротестует решение об отмене отстранения Валиевой на ОИ-2022

Ранее стало известно, что в декабрьской допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим РУСАДА временно отстранило фигуристку. Однако Валиева опротестовала решение агентства, и 9 февраля запрет на участие в соревнованиях был снят.

«МОК подал апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд - НСН) на решение о снятии временного отстранения. Решение о результате российских фигуристов в командном турнире может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», — цитирует РИА Новости сообщение ITA.

Выездная панель CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля, пишет Газета.ру.

Между тем, несмотря на допинг-скандал, Камила Валиева в пятницу вышла на утреннюю тренировку перед личными соревнованиями на зимних Олимпийских играх в Пекине, отмечает телеканал «360».



