«Вам важен кликбейт?» Фигуристка Медведева защитила Валиеву от журналистов
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также обратилась к журналистам.
«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!» - написала Медведева в Instagram.
При этом она призвала представителей СМИ не спекулировать на ситуации с Валиевой и дождаться официальной информации.
«Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради трафика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождемся официальных новостей», - отметила Медведва, выигравшая два серебра на Олимпиаде-2018
Ранее Валиеву поддержала другая известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал «кричальщиков», которые «как всегда, не зная сущности, начали вопить налево и направо».
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