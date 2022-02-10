«Вам важен кликбейт?» Фигуристка Медведева защитила Валиеву от журналистов

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также обратилась к журналистам.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!» - написала Медведева в Instagram.

При этом она призвала представителей СМИ не спекулировать на ситуации с Валиевой и дождаться официальной информации.