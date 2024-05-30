Слуцкая заявила, что поехала бы на Олимпийские игры в нейтральном статусе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила в разговоре с NEWS.ru, что воспользовалась бы шансом поехать на Олимпийские игры, если бы у нее была такая возможность.
Она отметила, что любой спортсмен мечтает добиться максимума в своей карьере. По словам Слуцкой, для спортсмена «самой высокой точкой» являются Олимпийские игры.
Двукратная чемпионка мира назвала неприятным отсутствие российских гимна и флага на Олимпиаде, однако подчеркнула, что однозначно выступает за поездку, так как спортсмен идет к Играм всю жизнь.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе россиянка Виталина Бацарашкина не смогла получить нейтральный статус и не выступит на Олимпийских играх в Париже, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru