Слуцкая заявила, что поехала бы на Олимпийские игры в нейтральном статусе

Она отметила, что любой спортсмен мечтает добиться максимума в своей карьере. По словам Слуцкой, для спортсмена «самой высокой точкой» являются Олимпийские игры.

Двукратная чемпионка мира назвала неприятным отсутствие российских гимна и флага на Олимпиаде, однако подчеркнула, что однозначно выступает за поездку, так как спортсмен идет к Играм всю жизнь.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе россиянка Виталина Бацарашкина не смогла получить нейтральный статус и не выступит на Олимпийских играх в Париже, передает «Радиоточка НСН».

