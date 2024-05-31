СМИ: Во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося в период Олимпиады

По данным СМИ, теракт мог состояться во время соревнований по футболу в Сент-Этьене.

Молодого человека задержали дома, поместив под стражу.

Ранее сообщалось, что во Франции могут отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады. Рекомендации даны МВД Франции. Как считают спецслужбы, властям нужно перейти к «плану Б» из-за очень высокой угрозы безопасности участников, напоминает «Радиоточка НСН».

