СМИ: Во Франции предотвратили подготовку теракта, планировавшегося в период Олимпиады

Власти Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни, подозреваемого в подготовке теракта в период Олимпиады. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей МВД страны.

Французскому спортсмену запретили участвовать в Олимпиаде за выступление в России

По данным СМИ, теракт мог состояться во время соревнований по футболу в Сент-Этьене.

Молодого человека задержали дома, поместив под стражу.

Ранее сообщалось, что во Франции могут отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады. Рекомендации даны МВД Франции. Как считают спецслужбы, властям нужно перейти к «плану Б» из-за очень высокой угрозы безопасности участников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияОлимпиадаТеракт

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