Жириновский предложил создать отдельные вагоны для одиноких россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею сделать в российских поездах отдельные вагоны для одиноких граждан. Он рассказал, что в некоторых странах существует разделение в транспорте на мужскую и женскую части.

«Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужные еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость», - цитирует Жириновского РИА Новости. Такое заявление он сделал, выступая перед сотрудниками РЖД на Киевском вокзале.

Также лидер ЛДПР призвал снизить цены на проезд на поезде, а также организовать в составах дополнительные вагоны для отдыха детей.

Жириновский посетил Киевский вокзал накануне День железнодорожника, который отмечается в России 1 августа.

