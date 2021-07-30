Жириновский предложил создать отдельные вагоны для одиноких россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею сделать в российских поездах отдельные вагоны для одиноких граждан. Он рассказал, что в некоторых странах существует разделение в транспорте на мужскую и женскую части.
«Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужные еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость», - цитирует Жириновского РИА Новости. Такое заявление он сделал, выступая перед сотрудниками РЖД на Киевском вокзале.
Также лидер ЛДПР призвал снизить цены на проезд на поезде, а также организовать в составах дополнительные вагоны для отдыха детей.
Жириновский посетил Киевский вокзал накануне День железнодорожника, который отмечается в России 1 августа.
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