Собянин заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году будут завершены все основные работы на Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, благодаря этому появится возможность строительства новых радиальных направлений метро, которые будут к ней присоединяться.
Градоначальник, принявший участие в церемонии завершения проходки левого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена на участке «Народное Ополчение» - «Звенигородская», отметил, что открытие этой линии «позволит улучшить транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей северо-западных районов Москвы».
«Улучшится ситуация на Новой Риге, Звенигородке, разгрузятся параллельные ветки метро, такая как Таганско-Краснопресненская линия метро... Здесь, в Звенигородке и «Народном ополчении», количество пассажиров, которые каждый день будут пользоваться - от 30 тысяч до 50 тысяч», - уточнил Собянин.
Глава столицы также добавил, что в настоящее время в активной стадии строительства находится Троицкая ветка метро, а Бирюлевская - в стадии проектирования.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность основных конструкций пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линии составляет 90%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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