СМИ: Дамоклов меч реформы навис над транспортной полицией

Структура министерства внутренних дел может претерпеть изменения за счёт Главного управления на транспорте. Вопрос о целесообразности его дальнейшего существования обсуждался на недавней итоговой коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

Такой новостью информированный высокопоставленный источник поделился с изданием URA.RU. Согласно этим сведениям, транспортная полиция оказалась под огнём критики в связи с более низкими показателями оперативно-служебной деятельности по сравнению с другими подразделениями МВД.

По словам источника, по итогам коллегии, ГУ МВД на транспорте всё же дали последнюю возможность исправить ситуацию. Сделать это необходимо до конца текущего года, в противном случае реформирование станет неизбежным.

Правда, справедливости ради, следует заметить, что у транспортной полиции более узкая сфера деятельности. Именно поэтому сотрудники физически не могут обеспечить показатели, сравнимые с другими структурными подразделениями МВД, пояснил источник, знакомый с ситуацией.

