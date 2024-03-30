Скорбь, страх и скандалы: Артисты отреагировали на теракт в «Крокусе»
Российские исполнители по-разному отнеслись к теракту в «Крокус Сити Холле», начиная с отмены концертов, заканчивая жалобами на коллег. В России спорят о желании публики ходить на большие шоу.
Певица Валерия решила перенести на осень свое шоу. Программа «Трибьют Валерии» была запланирована в московской «Live Арене» 17 апреля 2024 год в честь дня рождения исполнительницы. Новая дата назначена на 3 октября. Причиной переноса концерта стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
СИНДРОМ ОТМЕНЫ
Валерия считает, что устраивать собственное шоу менее, чем через месяц после теракта, неуместно.
«В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание», – сообщила певица в соцсетях.
Валерия заверила поклонников, что купленные ранее билеты остаются действительными.
Еще одна певица - Вика Цыганова - отменила выступления в Сибири. Звезда собиралась отправиться в тур по стране «Легенда шансона. 35 лет на сцене», но поменяла планы из-за «неспокойной ситуации».
Концерты, которые Цыганова планировала провести в Новосибирске и Томске 11 и 12 апреля, она перенесла на второе полугодие 2024 года. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на организаторов проекта.
«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие», – уточнили организаторы
Даты новых шоу сообщат позже. Зрителям предлагают сдать билеты.
РЕАКЦИЯ ЗВЕЗД-РЕЛОКАНТОВ
Российский музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) ответил своим недоброжелателям по поводу молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он написал в соцсетях, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь.
Исполнитель назвал пошлыми подобные высказывания публичных деятелей в социальных сетях. По его словам, зачем «трындеть», если можешь помочь делом.
Макаревич также написал, что сочувствует жертвам теракта и всем россиянам, добавив, что это их личный выбор находиться в стране.
Похожие высказывания были и у певицы Аллы Пугачевой. Ее призыв скорбеть молча по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» хуже предательства, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, страшно и дико слышать такие высказывания от людей, которые неоднократно публично выражали соболезнования по поводу ухода близких. Многие произведения созданы теми музыкантами, которые глубоко переживали чужую боль, обратила внимание Захарова.
«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству», - прокомментировала представитель МИД позицию Пугачевой.
Примадонна практически на протяжении недели не высказывалась о теракте в «Крокусе». Накануне она заявила, что молча скорбит о жертвах. Певица призвала не выносить это напоказ, отмечает «Радиоточка НСН».
ТАКОЙ РАЗНЫЙ ТРАУР
Легендарная группа «Пикник», перед концертом которой в Красногорске 22 марта поизошел теракт, выступила на благотворительной акции «Вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»» уже в Санкт-Петербурге. Организаторы собрали более 15 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда «Гольфстрим».
«В эти дни люди со всех уголков мира выражали свою поддержку и солидарность тем, кто пострадал и потерял своих близких», – отметили в фонде.
Участниками акции стали 32677 человек, они пожертвовали 15 608 272 рубля, говорится в сообщении.
Выступление группы «Пикник» из Санкт-Петербурга транслировала телекомпания РЕН ТВ. Участники группы «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» представили программу в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский».
Собранные средства организаторы акции направят на адресную и долгосрочную поддержку пострадавших и семей погибших, говорится в Telegram-канале.
На этом фоне певица Милена Дейнега обратилась с жалобой в Роскомнадзор на организаторов и участников премии «Репутация RB 2024». Ее вручение проходило в день траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Она назвала вечеринку с участием не менее 100 медийных персон в ресторане «Магадан» в день траура кощунством.
Другая артиста, Анна Калашникова, которая активно публиковала фото с вечеринки в соцсетях, не берет телефон. В ресторане журналистам 78.ru заявили, что 24 марта у них была «стандартная посадка и никаких увеселительных мероприятий не проводилось».
«ЖИВЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ»
Количество желающих посещать крупные мероприятия и концерты после теракта в «Крокус сити холле» снизится на 25-50%. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, это, в первую очередь, отразится на артистах. Экономист указал, что только через Яндекс Афишу в 2023 году было продано три млн билетов, или условно 62,5 тысячи билетов в неделю. Именно такое количество билетов остались невостребованными после теракта - без учёта данных других билетных агрегаторов.
Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН поспорила с экономистом. Она заявила, что большинство организаторов событий после теракта в «Крокус Сити Холле» столкнулись с невозможностью переноса даты, поэтому отменили мероприятия, либо приняли решения проводить их согласно первоначальному плану.
«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия... Жаль, что происходят печальные события, но живые должны жить», - пояснила она.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН заявил, что в России после теракта в «Крокус Сити Холле» усилят меры безопасности, прежде всего, во время проведения массовых мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru