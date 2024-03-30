Скорбь, страх и скандалы: Артисты отреагировали на теракт в «Крокусе»

«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие», – уточнили организаторы



Даты новых шоу сообщат позже. Зрителям предлагают сдать билеты.

РЕАКЦИЯ ЗВЕЗД-РЕЛОКАНТОВ

Российский музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) ответил своим недоброжелателям по поводу молчания на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Он написал в соцсетях, что говорить о соболезнованиях не стоит, если можешь помочь.

Исполнитель назвал пошлыми подобные высказывания публичных деятелей в социальных сетях. По его словам, зачем «трындеть», если можешь помочь делом.

Макаревич также написал, что сочувствует жертвам теракта и всем россиянам, добавив, что это их личный выбор находиться в стране.

Похожие высказывания были и у певицы Аллы Пугачевой. Ее призыв скорбеть молча по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» хуже предательства, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.