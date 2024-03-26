SHAMAN перечислит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в «Крокусе»
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) переведет все собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.
Дронов отметил, что концерт в Ессентуках стал для него первым после теракта.
«Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокусе», - подчеркнул певец.
Ранее SHAMAN перевел пять миллионов рублей пострадавшим при теракте. Он исполнил песню «Реквием» в память о погибших.
По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 139 человек. Спасатели завершили поисковые работы в «Крокусе». В Москве продолжается опознание погибших, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биржевая стоимость какао впервые превысила $10 тысяч за тонну
- СМИ: Украина обеспокоена тем, что Байден стал реже говорить о Киеве
- Лихачев: Недружественные страны продолжают сотрудничать с «Росатомом»
- Президент Мексики опроверг данные о слишком большом числе дипломатов РФ
- SHAMAN перечислит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в «Крокусе»
- Адвокат заявил о подорванном здоровье Ассанжа в тюрьме
- Сборная Грузии впервые пробилась в финальную часть чемпионата Европы
- Базу США на сирийском месторождении «Конико» атаковали БПЛА
- Автора неоднозначных постов о «Крокусе» Конашенка арестовали на 14 суток
- Нейросеть воссоздала образ Юрия Никулина для нового фильма Андреасянов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru