SHAMAN перечислит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в «Крокусе»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) переведет все собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

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Дронов отметил, что концерт в Ессентуках стал для него первым после теракта.

«Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в «Крокусе», - подчеркнул певец.

Ранее SHAMAN перевел пять миллионов рублей пострадавшим при теракте. Он исполнил песню «Реквием» в память о погибших.

По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 139 человек. Спасатели завершили поисковые работы в «Крокусе». В Москве продолжается опознание погибших, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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