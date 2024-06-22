Семью британских миллиардеров отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги

Сейчас миллиардерам уже вынесены обвинительные приговоры, в связи с чем двое членов семьи отправятся в тюрьму на четыре года, а еще двое – на четыре с половиной года. Судебный процесс продолжается.

Ранее в Великобритании Сергей и Юлия Скрипали отказались прийти на слушание по делу об отравлении в Солсбери из-за опасений за свою безопасность, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».



