Семью британских миллиардеров отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги

Членов семьи британских мультимиллиардеров Хиндуджа, являющихся владельцами конгломерата Hinduja Group, отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным источника, мультимиллиардеров обвиняют в организации рабского труда для прислуги. По информации швейцарского суда, члены семьи Хиндуджа запирали своих работников в подвале, заставляли работать их по 18 часов в день и платили только десятую часть от зарплаты.

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Сейчас миллиардерам уже вынесены обвинительные приговоры, в связи с чем двое членов семьи отправятся в тюрьму на четыре года, а еще двое – на четыре с половиной года. Судебный процесс продолжается.

Ранее в Великобритании Сергей и Юлия Скрипали отказались прийти на слушание по делу об отравлении в Солсбери из-за опасений за свою безопасность, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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