В Санкт-Петербурге оповестили всех граждан, подлежащих мобилизации

Отмечается, что подлежащие призыву жители Северной столицы были оповещены в полном объёме.

«Завершается сбор личного состава», — отметили в пресс-службе.

На вопрос о том, будут ли ещё вручаться повестки, там посоветовали «обратить внимание на формулировки».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о полном выполнении задач частичной мобилизации в столице, сообщает RT.