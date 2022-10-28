В Санкт-Петербурге оповестили всех граждан, подлежащих мобилизации
Основные мероприятия в рамках частичной мобилизации завершились в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что подлежащие призыву жители Северной столицы были оповещены в полном объёме.
«Завершается сбор личного состава», — отметили в пресс-службе.
На вопрос о том, будут ли ещё вручаться повестки, там посоветовали «обратить внимание на формулировки».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о полном выполнении задач частичной мобилизации в столице, сообщает RT.
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