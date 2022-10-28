В Санкт-Петербурге оповестили всех граждан, подлежащих мобилизации

Основные мероприятия в рамках частичной мобилизации завершились в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Губернатор Брянской области заявил о завершении частичной мобилизации

Отмечается, что подлежащие призыву жители Северной столицы были оповещены в полном объёме.

«Завершается сбор личного состава», — отметили в пресс-службе.

На вопрос о том, будут ли ещё вручаться повестки, там посоветовали «обратить внимание на формулировки».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о полном выполнении задач частичной мобилизации в столице, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПризывСанкт-ПетербургМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры