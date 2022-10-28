Губернатор Брянской области заявил о завершении частичной мобилизации

Брянская область выполнила план по частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Якутии завершились основные мероприятия по частичной мобилизации

По его словам, все мобилизационные мероприятия были осуществлены в рамках действующего законодательства раньше установленного срока. Богомаз также отметил, что частичная мобилизация завершилась досрочно благодаря сознательности жителей области, не понаслышке знающих о том, что страна и их родные нуждаются в защите. Губернатор поблагодарил всех тех, кто встал на защиту России и своих соотечественников.

Ранее стало известно, что частичная мобилизация завершится в Саратовской области 28 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьМобилизация
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