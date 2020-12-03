Захарова: Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение вакцины «Спутник V» от более чем 50 государств. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что интерес к российскому препарату растёт, в том числе, «Спутником V» интересуются страны Евросоюза. Официальный представитель МИД напомнила, что в конце ноября французская делегация посетила РФПИ для обсуждения сотрудничества в производстве вакцины и массовой вакцинации.

Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона заключила соглашение о поставке образцов «Спутника V» в Венгрию и ведёт переговоры с другими европейскими партнёрами.

По словам Захаровой, РФПИ уже получил заявки на приобретение более 1,2 млрд доз препарата, отмечает «Свободная пресса». Фонд заключил соглашения с ведущими зарубежными фармкомпаниями о производстве «Спутника V», согласно которым со следующего года можно будет выпускать более 500 млн доз вакцины.

Ранее в среду гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в регуляторные органы 40 стран.

