Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса
Российские вакцины Спутник V и «ЭпиВакКорона» отличаются, но обе они хорошие. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Они отметила, что у обоих препаратов нет каких-либо серьезных побочных эффектов.
«Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», - рассказала вице-премьер РИА Новости.
Голикова добавила, что российские субъекты у начали получать вакцины Спутник V и «ЭпиВакКорона», сообщает РЕН ТВ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС о российской вакцине, передает RT. Она назвала слова Жозепа Борреля попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.
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