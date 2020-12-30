Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса

«Они абсолютно разные – одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», - рассказала вице-премьер РИА Новости.

Голикова добавила, что российские субъекты у начали получать вакцины Спутник V и «ЭпиВакКорона», сообщает РЕН ТВ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС о российской вакцине, передает RT. Она назвала слова Жозепа Борреля попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.



