Массовые драки в Москве. Обнаружен афганский след

В Москве после драки в центре города задержали почти 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

«27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», - пояснили в ведомстве.