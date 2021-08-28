Массовые драки в Москве. Обнаружен афганский след
Как обеспечить порядок на улицах столицы на фоне событий в Афганистане, объяснили эксперты НСН.
В Москве после драки в центре города задержали почти 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.
«27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», - пояснили в ведомстве.
Протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство» составлены на 15 нарушителей. Им грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток, уточняют «Известия».
С остальными хулиганами провели профилактические беседы.
Данные о пострадавших не поступали, пишет Газета.ru.
По предварительной информации, участниками потасовки были иностранцы, добавляет РЕН ТВ.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - заявили в главке московского МВД.
Массовые драки в Москве возникают все чаще. Предыдущий инцидент произошел в ночь на 12 июля, в МВД сообщали о более чем сотне задержанных. В результате драки несколько человек пострадали. Среди ранений были зафиксированы и ножевые, несколько человек отправлены в больницу.
Еще раньше, 6 августа, в Мытищах на улице Пограничная произошла массовая драка, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. По некоторым данным, в драке со стрельбой приняли участие порядка 40 иностранцев. Большинство из них – из стран Средней Азии.
Криминогенная обстановка в России может осложниться осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ. Таким мнением поделился президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
По мнению писателя Вадима Панова, которое он высказал в эфире НСН, криминогенная обстановка среди мигрантов давно уже вызывает ужас у обывателей.
«Не проходит и недели, чтобы нам не рассказали о массовых драках, недавно рассказывали даже о перестрелках, которые проходят между представителями той или иной страны СНГ. Все помнят прекрасно попытку штурма здания ГУВД, которую предприняли, если не ошибаюсь, весной выходцы из Азербайджана. То есть прямо скажем, что криминогенная обстановка из-за мигрантов у нас уже давно не самая лучшая. И вряд ли ситуация в Афганистане ее как-то изменит. Бороться нужно не зависимо от ситуации в Афганистане, Таджикистане или других странах СНГ. Просто нужно поддерживать порядок на наших улицах всегда», - отметил писатель.
Аналогичную точку зрения на возникающие массовые драки высказал на пресс-конференции в НСН председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
«Через беженцев в наши среднеазиатские республики и в Россию пойдут подготовленные террористы для дальнейшей дестабилизации ситуации, чтобы весь этот регион находился в хаосе терактов, беспорядков и деструктивных процессов», - отметил председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана.
Мэр Москвы Сергей Собянин 28 августа пообещал усилить контроль за мигрантами-нарушителями. По словам мэра Москвы, после массовых драк московская полиция провела серию рейдов, возбудили 800 уголовных дел, депортировали примерно 200 иностранцев, а 17,5 тыс. запретили въезд в страну. Градоначальник сообщил, что в последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк.
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