Панов: Криминогенная обстановка среди мигрантов давно уже вызывает ужас у обывателей
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Эксперт предрек рост преступности в России из-за ситуации в Афганистане
Криминогенная обстановка в России может осложниться осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ. Таким мнением поделился президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов
Вадим Панов: «Криминогенная обстановка среди мигрантов давно уже вызывает ужас у обывателей. Не проходит и недели, чтобы нам не рассказали о массовых драках, недавно рассказывали даже о перестрелках, которые проходят между представителями той или иной страны СНГ. Все помнят прекрасно попытку штурма здания ГУВД, которую предприняли, если не ошибаюсь, весной выходцы из Азербайджана. То есть прямо скажем, что криминогенная обстановка из-за мигрантов у нас уже давно не самая лучшая. И вряд ли ситуация в Афганистане ее как-то изменит. Бороться нужно не зависимо от ситуации в Афганистане, Таджикистане или других странах СНГ. Просто нужно поддерживать порядок на наших улицах всегда», - отметил писатель.
Исследование показало, что россияне стали реже покупать красную икру
Оценивались как продажи натуральной красной икры, так и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей. За последний год россияне покупали упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее.
Вадим Панов: «Сначала хотел сказать, что красное вышло из моды уже лет 30 как. А потом подумал, что эту новость в принципе трудно комментировать, поскольку учитывая лавинообразный рост цен, который мы наблюдаем вот уже в течение года, исследование любых продуктов или товаров может показать, что россияне стали реже их покупать. Ну что делать? Пандемия», - добавил собеседник НСН.
Милонов предложил разработать "Школофоны" для учеников
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных моделей мобильных устройств для школьников, а также инициировать разработку специальных детских смартфонов «Школофоны».
Вадим Панов: «Очень хочется напомнить уважаемому депутату Виталию Милонову, что в государстве Думой которого он занимается вот уже много лет не разрабатываются ни смартфоны, ни школафоны, ни какие-либо другие «фоны», к которым можно было бы добавить приставку «современные». Поэтому его предложение, наверно, даже чем-то интересное, вызовет бурную радость разве что у китайских производителей», - сыронизировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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