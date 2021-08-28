Вадим Панов: «Криминогенная обстановка среди мигрантов давно уже вызывает ужас у обывателей. Не проходит и недели, чтобы нам не рассказали о массовых драках, недавно рассказывали даже о перестрелках, которые проходят между представителями той или иной страны СНГ. Все помнят прекрасно попытку штурма здания ГУВД, которую предприняли, если не ошибаюсь, весной выходцы из Азербайджана. То есть прямо скажем, что криминогенная обстановка из-за мигрантов у нас уже давно не самая лучшая. И вряд ли ситуация в Афганистане ее как-то изменит. Бороться нужно не зависимо от ситуации в Афганистане, Таджикистане или других странах СНГ. Просто нужно поддерживать порядок на наших улицах всегда», - отметил писатель.

