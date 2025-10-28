Лучевой надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

На пересечении трех крупных улиц — Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800‑летия Москвы — ведется сооружение надземного пешеходного перехода лучевого типа. Об этом рассказал глава Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

По его словам, протяженность пешеходного перехода составит порядка 200 метров. Завершить строительство планируется в следующем году.

«Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами», – добавил Десятков.

Обустройство нового надземного пешеходного перехода планируется на стыке районов Западное Дегунино и Дмитровский. Башни, служащие входами и выходами, разместят вдоль всех трех улиц: Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800‑летия Москвы — по обеим сторонам каждой из них.

Особенность лучевых надземных переходов заключается в их конструкции: они состоят из нескольких прямых сегментов, которые сходятся в единой точке. Благодаря такой схеме расположение спусков и подъемов может быть разнонаправленным — им не требуется выстраиваться в одну линию. Это делает подобные сооружения оптимальным решением для узлов, где пересекаются несколько улиц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил планы по развитию городской дорожной инфраструктуры на 2026–2028 годы. Согласно заявлению, в этот период в эксплуатацию введут свыше 283 километров автомобильных дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

