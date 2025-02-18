Куриные тушки подешевели в России на 2,7%
Согласно так называемому Индексу Мишек, в России снизилась на 2,7% цена куриной тушки. Об этом рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Изменения в цене зафиксированы в период с 8 по 15 февраля. Согласно приведенной продуктовой таблице, тушка курицы стала единственным продуктом, который подешевел.
Помимо прочего, по Индексу Мишек выросла цена моркови на 18,5% и черного чая «Акбар».
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост цен в России частично связан со структурными изменениями потребления, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru