«Ингосстрах» отчитался о достижениях за 15 лет инноваций в индивидуальном страховании
Уровень продления договоров страхования «Ингосстрах Exclusive» достиг 80%, а база клиентов увеличилась на 10%. Такие результаты 2022 года обнародовала системообразующих российская страховая компания. Она подвела 15-летние итоги деятельности отдельного подразделения для обслуживания премиальных клиентов.
Оно было открыто в 2008 году с целью формирования особого уровня сервиса и комфорта для таких категорий получателей страховых услуг. С этой целью были внедрены особые стандарты обслуживания. Они, в частности, включают штат персональных менеджеров, так называемый «зеленый коридор» для клиентов по всем типам страхования, концепцию единой точки входа для каждого клиента.
Особенность подхода заключается в том, что базовой ценностью для подразделения по обслуживанию клиентов премиального уровня определён не договор страхования, а сам получатель услуг, его родные и члены домохозяйства. Залогом достижения высоких результатов стал высокий уровень профессионализма всей команды экспертов и личных помощников подразделения, подчеркнула его руководитель Ирина Пономарёва.
«Мы намерены сфокусироваться на сохранении и укреплении достигнутых показателей в условиях постоянно меняющихся макроэкономических и геополитических условий. Практика свидетельствует, что такой подход укрепляет доверительные отношения с клиентами, а также позволяет умножать деловую репутацию компании», - отметила Пономарёва.
По её словам, клиенты данного направления стараются обеспечить гарантированную защиту всего, что представляет для них ценность: от движимого и недвижимого имущества до эксклюзивных ювелирных изделий и произведений искусства. Особенность «Ингосстрах Exclusive» заключается в отсутствии коробочных продуктов. Созданная система даёт возможность защищать имущественные интересы каждого застрахованного и оказывать им помощь в случае возникновения нестандартных ситуаций.
Такой подход уже завоевал среди премиальных клиентов доверие и вселил в них уверенность в качестве услуг, которые они получают. Профильное подразделение одной из ведущих отечественных страховых компаний продолжает развитие на основе современных технологий, которые успешно синхронизируются с его профессиональной экспертизой.
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