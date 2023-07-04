Georgian Airways запустит рейсы из Москвы в Ниццу
Авиакомпания Georgian Airways запустит рейсы из Москвы во французскую Ниццу транзитом через Тбилиси. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
На официальном портале перевозчика доступны транзитные перелеты из Москвы в Ниццу с пересадкой в грузинской столице продолжительностью 1 час 10 минут. Билеты стоят около $535.
Грузинская авиакомпания ранее расширила географию полетов из Москвы. Транзитом через Тбилиси можно попасть в Германию, Грецию, Австрию и Саудовскую Аравию.
Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Также прекратил действовать запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в республику, напоминает «Радиоточка НСН».
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