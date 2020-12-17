Путин ответил Шнурову про мат в России
17 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.
Музыкант Сергей Шнуров спросил главу государства, как реагировать на жизнь в России без мата, на что Путин порекомендовал ему пересматривать классику советского кино, где при падении батареи на ногу надо говорить "редиска".
"Русский язык достаточно богат для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сейчас ее не использовали, как иногда делаете на своих концертах", - заявил Путин.
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